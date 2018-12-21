Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kadınlar yolcu otobüsünde kavga etti

Adana'da özel halk otobüsünde iki kadın arasında başlayan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırdığı kadınlardan kavgayı başlatan, otobüsten indirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan 2 kadın yolcu tartışmaya başladı.
 
Tartışma, kadınlardan birinin diğerine "İçip içip de burada nara atma, akıllı ol" demesi üzerine alevlendi. Bu sözler üzerine alkollü olduğu öne sürülen kadın, diğer kadına önce hakaret etti ardından yumruk atarak saldırdı. Yumruk yiyen kadın da kendisine saldıran kadını yere yatırıp dövmeye başladı. Kadınlar, seyir halindeki otobüste saç saça baş başa kavga etti. Diğer yolcular, kadınları ayırdı.
 
Otobüs şoförü aracı yol kenarına çekti ve saldırıyı başlatan kadını indirip, yoluna devam etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA