Kadir gecesinde okunacak sure ve dualar neler? Kadir gecesi suresi okunuşu ve anlamı

19 Mayıs 2020 Salı 18:42 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 18:42

Başı rahmet ortası ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının en önemli günü olan Kadir Gecesinde sure ve dualar okuyup ibadet etmek isteyenler, kadir suresi ve kadir gecesi dualarını araştırıyorlar. Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Bu mübarek gecesi ellerini semaya açıp dua etmek isteyen Müslümanlar Kadir suresi ve kadir gecesi dualarını okuyacaklar. Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesi, İslam dini için büyük öneme sahiptir. Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan Kadir gecesinde yine eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Bu mübarek gecede en çok aranılanlar arasında, 'Kadir suresi' yer aldı. İşte Kadir gecesi suresi okunuşu ve anlamı

Kadir Gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Evlerinde namaz kılacak, tespih çekecek, dua ve Kuran'ı Kerim'den sueler okuyacak müminler Kadir Suresi anlamı ve mealini merak ediyor.

Ramazan ayının son günlerinde bayrama kısa süre kalan mübarek Kadir gecesinin mübarek kadir gecesinde 21 kez okunması tavsiye edilir.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

-Hz. Aişe bir gün Peygamber efendimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

Kadr sûresinde, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar varan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır.