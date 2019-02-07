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Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı

Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu iş merkezinin çatısında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiği görülürken 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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