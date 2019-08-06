Kağıthane'de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı
Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı. Kağıthane'de caminin kundaklanması güvenlik kameralarına yansıdı.
- AA
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Cami içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B. (19), 5 Ağustos'ta Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
"Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirtilen şüpheli, hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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