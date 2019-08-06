27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kağıthane'de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı. Kağıthane'de caminin kundaklanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Cami içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B. (19), 5 Ağustos'ta Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

"Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirtilen şüpheli, hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Dünyanın en ince altını üretildi: 2 atom kalınlığında...

Dünyanın en ince altını üretildi: 2 atom kalınlığında...

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA