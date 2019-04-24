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Kağıthane'de çöken binadan şans eseri kurtuldu

Kağıthane'de önceki gün çöken binadan 10 dakikayla şans eseri kurtulan Simge Tüney: 'Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Canım gider gibi, evim gitti.'

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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak’ta önceki gün bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Binadan geriye kalan molozlar kamyonlarla taşınırken, yetkililer tarafından ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Arya isimli köpeğiyle çökmeden 10 dakika önce evinden çıkan Simge Tüney, “10 dakika önce evden çıkmıştık. Biz zaten dışarıda olayı öğrendik. Evim gidiyor yani, canım gider gibi doğup büyüdüğüm ev gitti” dedi. Öte yandan hasar tespit ve enkaz çalışmalarının devam ettiği olay yerine bugün gelen evi yıkılan bazı kadınlar, sinir krizi geçirdi. Çevredeki araçlara vuran kadınları yine vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. (Akşam)

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