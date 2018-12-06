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Kağızman’da kaçak sigara ele geçirildi

Kağızman’da yapılan yol kontrollerinde 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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 Kağızman Jandarma Karakol Komutanlığı’nca Iğdır-Erzurum Karakolu, Akçay Köyü Köprübaşı bölgesinde yapılan yol güvenlik kontrollerinde Iğdır istikametinden Kağızman istikametine seyirhalindeki bir yolucu durdurularak arama yapıldı. Yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan N.S.’ye ait iki çuvalda yapılan aramada toplam 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili N.S. gözaltına aldındı. Gözaltına alınan N.S. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. N.S.’ye ÖTV genel tebliği kapsamında 37 bin 800 lira para cezası kesildi.

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