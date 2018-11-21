Kahraman değilim iyi bir marangozum

Ortopedinin Leonardo Da Vinci’si olarak bilinen, dünyanın ilk online hastanesi Medicopin’in ünlü travma uzmanı doktor David Helfet, hem ABD’de rahatsızlıklarına çare bulamayan hastaları ‘online’ tedavi ediyor hem de olası İstanbul depremi gibi afetleri bekleyen şehirlerin ilk yardım hazırlıklarına yardım ediyor. Amerika’nın üç büyük enstitüsü Cornell Üniversitesi, NY Presbyterian ve Hospital For Special Surgery’nin travma bölüm başkanlığı yapan Helfet, trafik kazalarından deprem felaketlerine hatta Hollywood yıldızlarının yaşadığı ‘travma deneyimlerine’ ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Tedavi ettiğiniz isimler arasında Liam Neeson gibi Hollywood yıldızları da var. Neden size ‘Kahramanım’ diyorlar?

Kahraman çok büyük bir kelime, bunu ben söyleyemem. Ama iyi bir travma cerrahı olmak için; iyi bir marangoz, sanatçı ve bahçıvan olmalısınız. Marangoz olmalısınız, çünkü parçaları tekrar bir araya getiriyorsunuz. Artist olmalısınız, çünkü vücuda yeniden şekil veriyorsunuz. Bahçıvan olmalısınız, çünkü bahçıvan gibi her şeyi düşünüp vakayı besleyerek, eklemelerde bulunarak beklemelisiniz.

Ağır yaralanmış birine, yanında bulunan kişi nasıl müdahale etmeli?

Asla hareket ettirmeyin. Omurilik ya da boyun yaralanması geçiren birini hareket ettirirseniz ona çok büyük zarar verebilirsiniz. Yemek yedirmeyin, su içirmeyin. Şuuru yerindeyse konuşturun, sakinleştirin ve eğer kanayan yarası varsa üzerine temiz bir şey bastırarak kanamayı durdurun.

MOTİVASYON İYİLEŞTİRİR

Umutsuz denilen vakalarda motivasyonla iyileşme mümkün mü?

Elbette. Geçmişteki sağlıklı halinize dönme isteğiyle çabalamak, iyileşme sürecinde büyük farklar yaratıyor. Kendiniz için üzülürseniz ve asla iyileşemeyeceğinize inanırsanız iyileşemezsiniz.

Daha önce rahatsızlığı için bir doktora görünmüş hastaları online tedavi ediyorsunuz. Teşhis için ikinci görüş alınması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bence hastalar, konulan teşhis sonucu tedavi yöntemlerine karar vermeden önce mutlaka ikinci görüş almalı.Eğer ikinci görüşten de çıkan yorum aynı ise hasta ve yakını tedavi şekli konusunda emin olarak sürece devam eder. İkinci görüş farklı olduğu takdirde hasta, kendi doktorlarına alternatif teşhis ve tedavi uygulamaları hakkında sorular sorup tedavi yöntemini buna göre şekillendirtebilir. Bana, dünyanın her yerinden hastalar ikinci görüş için başvuruyor. Ben ve ekibim film ve raporları değerlendirerek elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmemizi veriyoruz.

1999’da yaşanan deprem felaketinde, İstanbul’daki kurtarma faaliyetlerine katıldınız. Neler gözlemlediniz?

Bodrum’da ailem ile tatildeyken,deprem olduğunu öğrendim ve İstanbul’a gelip ameliyatlara katıldım. Dikkatimi çeken şey afet anında askerin hızla görevlendirilmiş olmasıydı. Emir komuta zinciri içerisinde, hasta transferinde karmaşaya yer verilmeden olabilecek en hızlı transferler sağlandı.