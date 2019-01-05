Kahramanın belgeseli 

‘Şehit Fethi Sekin’ adlı belgesel, bugün saat 18.30’da, Türkçe altyazılı olarak TRT Kurdi ekranlarında yayınlanacak. İzmir Adliyesi önüne 5 Ocak 2017’de saat 16.10’da bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hâkim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girerek hain bir katliam yapmak istedi. Adliyede görevli trafik polisi Fethi Sekin teröristleri fark etti ve hiç düşünmeden harekete geçti. Sekin, mermisi bitene kadar teröristlerle çatıştı ve şehit oldu. Tüm Türkiye’nin kalbinde yaşayan şehit Sekin’in hayatı babası Zeki Sekin, dayısı Hikmet Kürüm, halası Fatma İlçem, kardeşi Vedat ve Fikriye Sekin ile mesai arkadaşları, dostları ve hayatına tanıklık etmiş arkadaşlarının anlatımlarıyla belgesele çekildi.