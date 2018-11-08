Kahramankazan'da öğrenci servisi kazası: 7 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Kahramankazan Sancak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Satı Kadın Mahallesi Okul Servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada servis devrilirken 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı. Durumların iyi olduğu öğrenilen yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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