Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit'teki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda da bugün eğitim öğretim yapılamayacak.