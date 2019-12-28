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Yaşam

Kahramanmaraş'ta 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, hırsızlık girişiminde bulunurken gözaltına alındı.

AA28.12.2019  22:39 - Güncelleme: 28.12.2019  22:39

Andırın'da iki ayrı süpermarketin camını kırarak hırsızlığa teşebbüs eden bir kişi, alarmın çalmasıyla bölgeden kaçtı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği Adem B'yi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yaptığı çalışma sonucunda Yeşilova Mahallesi'nde yakaladı.

Adem B'nin silahlı gasp, yaralama gibi suçlardan 13 suç kaydı ve 27 yıl hapis cezası hükmüyle arandığı belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem B, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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