Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 09.38'da merkez üsse Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi olan 3,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 5.2 kilometre derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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