Kahramanmaraş’ta 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan bilgiye göre, saat 10.43’te merkez üssü Göynük Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Derinliği 3,2 kilometre olarak ölçülen deprem kısa süre paniğe yol açtı.