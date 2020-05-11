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Yaşam

Kahramanmaraş'ta 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:15 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:15
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırma sonunda Gaziantep'te yaşayan Müslüm A. (40) ve Şahin P.'nin (35) Kahramanmaraş'taki torbacı Battal K. (23), Ali Ö. (27) ve İsmail T.'ye (31) uyuşturucu temin ettiği saptandı. Şüphelileri takibe alan polis, bugün gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerle birlikte 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında dedektör köpek Alfi ile yapılan aramada 148 gram uyuşturucu madde ile 103 uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden Müslüm A., Şahin P., Battal K., Ali Ö. ve İsmail T. sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Uyuşturucu kullanıcısı 15 kişiye ise adli işlem yapıldı.

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