Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.
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