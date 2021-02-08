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Yaşam

Kahramanmaraş'ta hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçarken kaza yaptı.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 18:55 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:55
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarmanın takibe aldığı otomobil ile kaza yapan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden takibe aldığı bir otomobili Dereköy Mahallesi çıkışında durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ikazına uymayan ve ters şeride geçerek kaçmak isteyen sürücü kendisini takip eden ekip aracına çarptı.

Araçtan indirilen H.D. (39), M.B. (46) ve M.B. (79) gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada Pazarcık ilçesinin Küçüknacar Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen keçi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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