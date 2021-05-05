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Yaşam

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:43
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evcihüyük Mahallesi'nde sit olmayan alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, Z.A.A, Ö.F.Ö, E.A. ve M.A'yı kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Öte yandan, zanlılar hakkında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem yapıldığı bildirildi.

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