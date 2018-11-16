Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

Yalak Mahallesi'nde boş arazide define bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonda araziyi iş makineleriyle kazan A.Y., M.Y., C.Y. ve İ.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.