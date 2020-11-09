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Yaşam

Kahramanmaraş'ta kaçak silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 17:55
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Mağaralı mahallesinde A.A'nın evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, bez ile eşya yığınları arasına gizlenmiş halde bir kaleşnikof tüfek, 4 şarjör, 166 mermi ile bir otomatik av tüfeği, 72 fişek ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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