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Yaşam

Kahramanmaraş'ta kalaşnikof operasyonu

Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 23:04 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:04
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakallıhasanağa Mahallesinde E.Y'nin evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bezle sarılı halde toprağa gömülmüş bir kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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