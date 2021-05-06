Kahramanmaraş'ta kalaşnikof operasyonu

AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:04 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:04

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakallıhasanağa Mahallesinde E.Y'nin evinde uzun namlulu silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bezle sarılı halde toprağa gömülmüş bir kalaşnikof tüfek, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.