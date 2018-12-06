Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kale Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Ali Safi'nin (56), gün boyu dışarı çıkmamasından şüphelenen komşuları durumu yakınlarına haber verdi. Eve giren yakınları ve komşuları Safi'nin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Safi'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Safi'nin cenazesi, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.