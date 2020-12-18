İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7057
  • EURO
    9,4712
  • ALTIN
    467.188
  • BIST100
    1399.36
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kahramanmaraş'ta kısıtlana zamanı kavga ettiler
Yaşam

Kahramanmaraş'ta kısıtlana zamanı kavga ettiler

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası verildi.

AA18 Aralık 2020 Cuma 00:10 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 00:10
ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 komşu arasında çıkan kavgada, 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Aile yakınlarının da karışması sonrası büyüyen kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

İşlemler için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 900 lira idari ceza uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.