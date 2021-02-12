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Yaşam

Kahramanmaraş'ta silahlı gasp ve yaralama vakası

Kahramanmaraş'ta silahlı gasp ve yaralama iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 23:21 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 23:25
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla bir kişiyi yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Avşar Mahallesi'nde Suriyeli S.E(24), 3 kişi tarağından cüzdanı ve telefonunun alındığı ve av tüfeğiyle yaralandığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timi ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.T. (23), E.K. (24) ve E.B. (24) olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler, olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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