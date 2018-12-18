Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Elmalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan Mehmet (35) ve kardeşi Cuma Dokuyucu'ya (30) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi.

Ağır yaralanan Dokuyucu kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Dokuyucu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sarı Yelekli provokatörler kahvehanelerde fitne saçtı

Sarı Yelekli provokatörler kahvehanelerde fitne saçtı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA