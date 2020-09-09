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Yaşam

Kahramanmaraş'ta ''Sokak temizliği'': 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 19:04
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik "Sokak temizliği" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu alışverişi esnasında 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu hap, bonzai ve metamfetamin ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Y.Ç. (38), E.İ. (33), M.C.E. (23), M.Y. (23) ile V.D. (25) tutuklandı.

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