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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 40 parça tarihi eser ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, figür, heykelcik ve mühürden oluşan 40 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi V.D, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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