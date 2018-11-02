Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
- AA
Kahramanmaraş-Gaziantep karayolun 3. kilometresindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede pamuk balyalarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Yanan pamuk balyaları, fabrika bahçesine taşındı.
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