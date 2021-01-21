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Yaşam

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:58
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda H.B. (38), F.K. (44), F.S. (26) ile D.M.Ç (23) gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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