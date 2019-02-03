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Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta bir evin yatak odasında çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi B 20 bloğun 4'üncü katında Milcan K'ya ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek odanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerden birinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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