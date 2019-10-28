Kahramanmaraş'ta zırhlı askeri araç devrildi: 4 askerimiz yaralı
Kahramanmaraş'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz yaralandı.
- AA
Kahramanmaraş Göksun kara yolunda seyreden "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç, bariyerleri aşıp dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan 4 asker çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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