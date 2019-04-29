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Kahreden haber: 3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan İlayda Peldanur Atlı'nın (3), evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu.

  • DHA
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Çınar ilçesinin kırsal Bellitaş mahallesinde oturan Atlı ailesinin kızları İlayda Peldanur, evlerinin önünde oynarken akşam saatlerinde aniden gözden kayboldu. Aile, aramayla İlayda Peldanur'u bulamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Mahallelinin el fenerleriyle yaptığı aramayla İlayda Peldanur, evlerinin yakınlarından geçen çayda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaya düşüp boğulduğu tahmin edilen kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek. 
 
MUHTAR ÇİÇEK: TALİHSİZ BİR KAZA YAŞANDI
 
Mahalle Muhtarı Zeki Çiçek, talihsiz bir kazanın yaşandığını belirterek, "Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki kızımız kaybolunca, köylülerin de yardımıyla fenerlerle akşam karanlığında aramaya başladık. Kızımızın cansız bedenini çayda bulduk. Morga kaldırdık. Allah ailesine sabır versin" dedi

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