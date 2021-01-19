İSTANBUL 0°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2021 Salı / 5 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4642
  • EURO
    9,0472
  • ALTIN
    442.298
  • BIST100
    1561.69
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kahreden kaza! Otomobil otobüsle çarpıştı, uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
Yaşam

Kahreden kaza! Otomobil otobüsle çarpıştı, uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü

Erzurum'un Horasan ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) yaşamını yitirdi. Koca ailesi hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

DHA19 Ocak 2021 Salı 10:52 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 10:52
ABONE OL

Kaza, dün Horasan ilçe çıkışında meydana geldi. Sarıkamış yönüne giden Uzman Çavuş Asil Koca yönetimindeki 06 BDH 909 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uzman Çavuş Asil Koca'nın eşi Pakize Koca ve oğlu Toprak Ege Koca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asil Koca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Sarıkamış Jandarma Komando Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Asil Koca'nın, eşi Pakize Koca'yı Erzurum'daki hastanede tedavi ettirdiği ve dönüş yolundayken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Koca ailesinin cenazeleri, bugün uçakla Erzurum'dan memleketleri Çorum'a gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.