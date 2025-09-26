Kahreden olay İstanbul Eyüpsultan'da 22 Eylül'de yaşandı. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı. Hastaneye götürülen anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

MELİSA VE ALPARSLAN KURTARILAMADI

Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

POLİS EVDE ÇALIŞMA YAPTI

Olay sonrasında ailenin yaşadığı adrese gelen polis ekipleri, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ailenin evinden toplanan örnekler ve deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

O AİLEDEN BAŞKA VAKA YOK

Soruşturma devam ederken ailenin ikametinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekibiyle birlikte 10 gıda ürününün numunesi alındı. Bölge ve çevre hastanelerde başkaca zehirlenme vakası tespit edilmedi.

KOKMUŞ SALÇA SONLARI OLMUŞ

Evde numune alınırken salçanın çok fazla koktuğu ve bozulmuş olabileceği değerlendirildi. Ekipler evde farklı ürünlerin olup olmadığını da inceledi.