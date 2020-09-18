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Yaşam

Kahvehanelerde Kovid-19 denetimi! 102 bin 688 lira ceza kesildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kars'taki kahvehanelerde kurallara uymayanlara 102 bin 688 lira ceza kesildi.

AA18 Eylül 2020 Cuma 19:32 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 19:32
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Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kahvehane denetimlerinde, kurallara uymayanlara toplamda 102 bin 688 lira ceza uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kıraathanelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Yusufpaşa Mahallesindeki bir kıraathanede 23, İstasyon Mahallesinde ise 6 kişinin iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıklarının tespit edildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara kişi başı 3 bin 150 lira, iş yeri sahiplerine de 5 bin 669 lira olmak üzere toplamda 102 bin 688 lira ceza kesti.

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