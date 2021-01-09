Kahveye dönüştürülen eve 'kumar' baskını

DHA 09 Ocak 2021 Cumartesi 14:43 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 14:43

Pertek'e bağlı Akdemir köyünde oturan M.G.'nin (58), evini kahvehaneye dönüştürerek, kumar oynattığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Eve saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonda 10 kişi, 2 masa etrafında, koronavirüs tedbirlerine rağmen kumar oynarken yakalandı. Evde yapılan aramada, kumar oynayan kişinin ayakkabısındaki 940 lira dahil olmak üzere toplam 6 bin 250 lira ele geçirildi. Kumar oynayan 10 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi. Evinde kumar oynatan M.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı.