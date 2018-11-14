Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi cami yıkıma terk edildi

Manisa bölgesinin en önemli kültür varlıkları arasında yer alan ve 20 yıl öncesine kadar ibadete açık olan tarihi Damatlı Camii, zamana yenik düşerken, içler acısı durumunu görenlerin adeta yüreğini sızlıyor. Çatısında çökme, duvarlarında ise çatlakların meydana geldiği camide, duvarlarındaki panolar halinde düzenlenmiş 'Allah', 'Muhammed' ve halife isimleri, vazodan çıkan çiçekler, sarmaşıklar ve batı duvarındaki boya ile oluşturulmuş sahte pencereleri ilgi çekiyor.

Restorasyon yapılacak dediler, kimse gelmedi

Mülkiyeti, 3 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen caminin projelendirmesinin yapılması kararı alınmasına rağmen, aradan geçen zaman içinde sadece fotoğraflarının çekilip hiçbir çalışma yapılmadığı iddia ediliyor. Restorasyon yapılacağına dair açıklamaların yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş, “Restorasyon için ne gelen var, nede giden, sadece caminin fotoğraflarını çekip çekip gittiler” dedi.

Geçmişini bilen yok

Caminin geçmişini bilenin olmadığını dile getiren Damatlı Mahallesi Muhtarı Muharrem Öziş, “Biz buranın harabe olmasını istemiyoruz. Camimiz bundan yıllar önce, 3 köye birden hizmet veriyormuş. Çelikli, Burhan ve Damatlı Mahallelerinin camisiymiş. Bu cami ibadet için yetersiz gelince yenisi yapılmış ve burası terk edilmiş” diye konuştu.

Tarihi caminin avlusunda 3 tane de mezar bulunduğunu belirten Muhtar Öz, “Kime ait olduğunu bilenin olmadığı mezarlar da perişan durumda” dedi.

Bu eser yıkılmadan yaşatılması lazım

Çocukluğunu camide geçirdiğini anlatan mahalle sakinlerinden Nurettin Gür, “Ben 65 yaşındayım, Kuranımızı, abdestimizi, namazımızı bu camide öğrendik. Cuma ve bayram namazlarımızı bu camide kıldık. Biz bu caminin yıkılmasını istemiyoruz. Buranın restore edilip, vakıf eseri olarak yaşatılmasını istiyoruz” dedi. Gür “Buranın resimlerini çekip 'restorasyon edip, burası vakıf eseri olarak kalacak' denildi. Ancak gelen birkaç fotoğraf çekip, birkaç köylü vatandaşa sorup geri gidiyorlar. Bu eser yıkılmadan yaşatılması lazım. Geçmişte çevre köylülerin ibadetlerini yerine getirdikleri bu eserin kaybolmamasını istiyoruz. Allah’ın evi olan bu yerin yeniden yaşatılmasını istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen gelin bu eseri yeniden imar edin, bir tarihi eser olarak, ebedi olarak kalsın. Çünkü buranın tarihi çok eski” şeklinde konuştu.