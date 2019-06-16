Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye götürdü
Adana'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu, aracın şoförü hastaneye götürdü.
- AA
Alınan bilgiye göre, 133 numaralı hatta yolculuk yapan Zilfo Adıyaman, otobüste fenalaştı. Bunun üzerine diğer yolcular, şoför Zeliha Elbüken'e bilgi verdi.
Şoför Elbüken, Adıyaman'ı otobüsle Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede görevlilere teslim edilen Adıyaman, tedavi altına alındı.
Öte yandan, olay anı otobüsün güvenlik kamerasıyla da görüntülendi.
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