Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lahana yüklü kamyonun kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Hereke Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mehmet Servet Avcıoğlu idaresindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrildi.
 
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kamyon sürücüsü Kenan Kara'ya ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise panelvan aracın içerisinde sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu'nu kurtardı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
 
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım D-100 Karayolu üzerinden sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA