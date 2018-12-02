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Batman'da kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Batman-Hasankeyf karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Hasankeyf yolu Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 F 1193 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kayalıklara çarptı. Kazada, Berat G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. 
 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

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