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Yaşam

Kamyonete arkadan çarpan araç sürücüsü öldü

Aydın'da kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Bilgiç (41) hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:15 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
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Kaza, dün 23.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar Mahallesi girişinde yaşandı. Ortaklar Mahallesi'nden Germencik ilçe merkezi istikametine giden Ali Bilgeç yönetimindeki 09 TC 072 plakalı otomobil, Ortaklar Asri Mezarlığı civarında bir fabrikadan yola çıkan Ünal Cömert idaresindeki 31 P 4161 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Bilgiç, gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralı olan Ali Bilgeç, kaldırıldığı Germencik Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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