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Kamyonetin duvara sıkıştırdığı 3 yaşındaki Arda öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırdığı Arda Ay (3) yaşamını yitirdi, görme engelli dedesi Ahmet Ay (71) yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Gazipaşa'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Hayri E., yönetimindeki 33 L 7476 plakalı kamyonetle Mehmet- Zeynep Ay çiftinin evinin önünde durdu.

Kamyonetin arkasındaki kasanın yan kapağını da yatay şekilde açan Hayri E., satış yaptıktan sonra aracına bindi. Hayri E. kamyonetle manevra yapmak istediği sırada, aracın çevresinde oynayan Arda Ay ile görme engelli dedesi Ahmet Ay aracın açık kapağı ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden aile, Arda ve dedesini sıkıştıkları yerden kurtardıktan sonra aynı kamyonetle hastaneye doğru yola çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.

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