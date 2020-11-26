kamyonetten uçan sürücü evin çatısına düştü

DHA 26 Kasım 2020 Perşembe 00:14 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:14

Konya'da, herkesi şaşırtan ilginç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Öğleden sonra Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.