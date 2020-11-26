İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9469
  • EURO
    9,4645
  • ALTIN
    461.202
  • BIST100
    1325.47
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • kamyonetten uçan sürücü evin çatısına düştü
Yaşam

kamyonetten uçan sürücü evin çatısına düştü

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 00:14 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:14
ABONE OL

Konya'da, herkesi şaşırtan ilginç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Öğleden sonra Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.