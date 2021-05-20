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Yaşam

Kamyonun çarptığı 4 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Antalya'da kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:46
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Antalya Sebze Meyve Haline 07 DT 192 plakalı kamyonetiyle gelen Ercan Acar (37) aracını park ettikten sonra pazardaki işleriyle ilgilenmeye başladı.

Bu sırada kamyonette bulunan Mehmet Furkan Acar'a (4), babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada İ.Ö.A'nın (47) kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyon çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çocuğun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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