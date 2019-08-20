26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7244
  • 6,3465
  • 275.986
  • 96145.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Korkunç iddia! Diş çektirdikten sonra bu hale geldi

Hatay'ın Belen ilçesinde diş sağlığı merkezinde dişinin çekilmesi sonrası gözünü kaybettiğini öne süren kişi hukuk mücadelesi başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kömürçukuru Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Mustafa Bulat (41), dişinin ağrıması üzerine ilçedeki sağlık ocağına gitti.

Kendisine ilaç verilen Bulat, şikayetinin geçmemesi üzerine tekrar gittiği sağlık ocağında doktorun yönlendirmesiyle İskenderun'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurdu.

Burada dişi çekilmesine rağmen yüzündeki şişliklerin gün geçtikçe arttığını fark eden Bulat, doktoruna durumu iletmesi üzerine Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Bulat, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine yönlendirildi.

Doktorların cerrahi müdahalede bulunduğu Bulat'ın sol gözü ve yüzünün bir kısmı burada ameliyatla alındı.

Operasyon sonrası burnundan hortum yardımıyla beslenmek zorunda kalan ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden Bulat, İskenderun'da dişini çeken doktordan avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili, AA muhabirine açıklamada bulunan, baba Sefer Bulat (80), oğlunun ağrıları nedeniyle İskenderun'da dişinin çekildiğini söyledi.

Daha sonra yüzünün şişmeye başladığını ve dayanamayacağı ağrılar oluştuğunu anlatan Bulat, ameliyat olmak üzere Adana'ya gittiklerini ifade etti.

Oğlu ameliyata alındıktan sonra hastanede doktorların kendisini aradığını aktaran Bulat, şöyle devam etti:

"Doktorlar telefonda 'acele ol' dediklerinde 'oğlumu kaybettik' diye düşündüm. Doktorun yanına gittim. Bana 'Ya sol gözünü alacağız ya da çocuktan vazgeçeceksin' diye sorunca ben de 'gözünü alın' dedim. Sonra ameliyatla gözünü aldılar. Hastanede 14 gün yattı. Ardından taburcu ettiler. Alma nedenleri kanser diye şüphelenmeleriydi. Kötü huyluymuş, 'göze yaklaşıyor' dediler."

&

 

- "KANSERDEN ŞÜPHELENİLİYOR AMA DAHA TEŞHİS KONULMAMIŞ"

Ailenin avukatı Neslihan Güraslan da müvekkilinin diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ifade etti.

Gittiğinde yüzünde şişliğin bulunduğunu, diş hekiminin bunu görmesine rağmen hiçbir tetkik yapmadan ve ilaç kullandırmadan dişini çektiğini öne süren Güraslan, şöyle konuştu:

"Dişi çekildikten sonra müvekkilimin yüzü daha da şişmeye başlıyor. Ameliyat olduktan sonra göz ve yüzünün bir kısmını kaybediyor. Müvekkilim aslında tetkikler yaptırıyor. Kanserden şüpheleniliyor ama daha teşhis konulmamış. Bu süreç içerisinde müvekkilimin diş ağrısı oluyor, gidiyor. Normalde bu tür hastalarda direkt diş çekimini tercih etmiyor doktorlar. Orada zaten yüzü şiş, doktor bunu gördüğü halde dişi çekiyor. Burada tümör tetiklenmiş olabilir deniliyor."

Avukat Güraslan, konuyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

Bir ülke daha talip! TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar

Bir ülke daha talip! TürkAkım'dan gaz almak istiyorlar

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

Sahte şoför oyununu polis bozdu

Sahte şoför oyununu polis bozdu

Korkunç iddia! Diş çektirdikten sonra bu hale geldi

Korkunç iddia! Diş çektirdikten sonra bu hale geldi

2. El araç alacaklar dikkat! Eylül'den itibaren değişiyor

2. El araç alacaklar dikkat! Eylül'den itibaren değişiyor

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum'a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden döndü

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum'a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden döndü

Yanan ormanlar imara açılacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Yanan ormanlar imara açılacak mı? Bakan Kurum açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Çocukluk hayali sele kapıldı, şimdi ise...

Çocukluk hayali sele kapıldı, şimdi ise...

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA