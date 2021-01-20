İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4469
  • EURO
    9,056
  • ALTIN
    443.721
  • BIST100
    1559.73
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yaşam

Kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Diyarbakır'da çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalleli duruma tepki göstererek, olayın vicdansızlık olduğunu söyledi.

DHA20 Ocak 2021 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:15
ABONE OL

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek buldu. Görevli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğe ait ceset, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında olay yerine yaptıkları inceleme ile delil aradı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Mahalleli İbrahim Selçuk, duruma tepki göstererek, olayın vicdansızlık olduğunu söyledi.

Soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.