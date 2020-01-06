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Yaşam

Samsun'da kan donduran olay: Eşi tarafından darbedilen kadın bir gözünü kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi tarafından oklavayla darbedilen üç çocuk annesi kadının büyük oranda hasar oluşan ve görme yetisini kaybeden sol gözü ameliyatla alınacak.

AA06.01.2020  12:36 - Güncelleme: 06.01.2020  12:36

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendisini darbeden eşi tarafından kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Elif K'nin tedavisi sürüyor.

Eşinin oklavayla darbetmesi sonucu sol gözünü kaybeden Elif K. hastanede psikolojik destek görüyor.

Doktorlar, aldığı hasar sonucu görme yetisini yitiren ve iltihap oluşan gözün, diğer gözü de etkilememesi için alınması gerektiğini söylüyor.

Ameliyatın riskli olması ve tekrar görememe riski nedeniyle 3 çocuğu ile hastane odasında bir araya gelen Elif K, çocuklarına süreci anlattı.

Duygulu anların yaşandığı o an ise darbedilen kadının bir yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüde, Elif K, "Bir gözüm hiç görmeyecek ömür boyu. Bu ihtimal beni yakıyor." sözleriyle duygularını dile getirirken, çocukların ise babalarına tepkili olduğu görülüyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde on yıllık evli üç çocuk annesi Elif K. (30), 29 Aralık'ta eşi Mehmet K. (32) tarafından evde oklavayla darbedilmiş, ağır yaralanan kadının ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

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