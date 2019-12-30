İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9481
  • EURO
    6,6582
  • ALTIN
    289.162
  • BIST100
    114835
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Konya'da kan donduran olay! Çiftlikteki hayvanları çalmak için 6 köpeği öldürmüşler
Yaşam

Konya'da kan donduran olay! Çiftlikteki hayvanları çalmak için 6 köpeği öldürmüşler

Konya'nın Karatay ilçesinde bir çiftlikte kimliği belirsiz kişilerce 6 köpek öldürüldü, 20 hindi ve 20 koyun çalındı.

AA30.12.2019  16:01 - Güncelleme: 30.12.2019  16:02


Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüsnü Mutlu Er (69), 25 Aralık Çarşamba sabahı çiftliğindeki iki köpeği ölü buldu.

Çiftlikteki 20 koyun ve 20 hindisinin de bulundukları yerde olmadığını gören Er, kendi köpekleriyle komşularına ait 4 köpeğin de aynı gece öldürüldüğünü öğrendi.

Hırsızlıkla ilgili polise başvuran Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta eşiyle hayvanlarını besledikten sonra annesinin evine gittiklerini ve geceyi orada geçirdiklerini söyledi.

Sabah çiftliğine döndüğünde yerde kanlar içinde yatan köpeği "Cesur"u gördüğünü anlatan Er, "Köpeğime baktım, ölüydü. Kümeslerinde bulunması gereken birkaç hindinin de dışarıda olduğunu gördüm. Birilerinin çiftliğe girdiğini anladım. 20 koyun ve 20 hindiyi çalmışlar. Özellikle büyük hindileri seçip almışlar. Biraz daha ileri gidince diğer köpeğimin de ölü halde yerde yattığını gördüm. Koyunlar da yerinde yoktu. Çiftliğin çevresindeki tel örgüleri keserek içeri girmişler, el arabasıyla hayvanları buradan kaçırmışlar." diye konuştu.
En çok ölen köpeklerine üzüldüğünü belirten Er, şöyle devam etti:
"Bizim köpekler hırsızlık olayı sırasında havlayınca komşuların köpekleri de buraya gelmiş. Bizim köpeklerin başına sert bir cisimle vurarak öldürmüşler, komşularınkini de zehirleyerek öldürmüşler. Ertesi gün telin kenarında gezerken boşaltılmış zehir paketini buldum. Toplam 6 köpeğimizi öldürmüşler."
Er, hemen polise gittiğini dile getirerek, "Biz şikayetçiyiz. Bilhassa köpeklerim benim için çok kıymetliydi. Koyunlardan çok köpeklerime üzülüyorum. 20 koyun değil, 200 koyun verseydim köpeklerime değişmezdim. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Nuri Belen de olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
Olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Belen, "Mahallemizde bir daha böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.