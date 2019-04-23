Kan donduran sözler: Ayağımla karnına bastım, bir saat sonra öldü

Adana Seyhan’da 2 yıl birlikte yaşadığı sevgilisi İlhami Korkmaz’ın resmi nikahlı eşine dönmesini hazmedemeyen Aysel Yıldırım, girdiği bunalım sonucu 17 Kasım 2018 günü 15 aylık kızı Emine’yi döverek öldürmüştü. Akşam'ın haberine göre, ilk ifadesinde “Kocamın canını yakmak ve ona ders vermek için bebeğimi öldürdüm” diyen sanığın itirafları iddianamede şöyle yer aldı: “Yemek yaparken, Emine de yaramazlık yapıyordu. Yeni doğan oğlum da ağlıyordu. Sinirlenip kızımın yüzüne tokat attım, o kadar öfkeliydim ki kaç kez tokat attığımı hatırlamıyorum. Emine, sırt üstü yatarken de ayağımla karnına bastım. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra da fenalaşıp öldü. Çok pişmanım.”

Cinayet sonrası gözaltına alınan Aysel Yıldırım, küçük kızının cesedini kucağında taşımıştı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklu anne hakkında Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çiftin erkek bebekleri ise koruma altına alınmıştı.