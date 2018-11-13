Kan şekerini dengeleyen tur    

Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk endokrinolojisi uzmanı Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne dikkati çekmek amacıyla diyabetli çocukların anne ve babalarıyla katılabilecekleri bir organizasyon düzenledi. Bu kapsamda, Ankara Garı’nda toplanan 25 kişilik ekip, Doğu Ekspresi ile Kars turuna başladı. Yolculuk boyunca geçecekleri güzergahların doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacak hastalar ve aileleri, Kars’ta da tarihi mekanları gezme fırsatı bulacak. Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, 10 yıldan bu yana tedavisini takip ettiği çocuklar ve aileleriyle 25-30 kişilik gruplar halinde gezilere katıldıklarını söyledi.

Amaç kaynaşmak

Bu yıl Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıktıklarını, Kars’ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedeceklerini aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti: Amacımız bu gezi ile diyabetli hastalarımızın ve ailelerinin kaynaşması, onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve ‘demek ki benim gibi başka çocuklar da varmış’ gibi bir algıya sahip olmalarını sağlamak. Hastalıklarını kontrol altına almaları, kan şekerlerinin iyi olması için o hastalığı kabul etmeleri ve gerekenleri yapmaları çok önemli.