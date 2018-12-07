Kanalizasyon çalışması sırasında havan topu bulundu

Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte havan topu buldu.

Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu imha edildi.

Polis ekipleri, oldukça eski olduğu gözlenen havan topunun kim tarafından ve ne zaman gömüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.